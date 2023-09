Mondiali basket 2023 | l’Italbasket non smette di sognare | ai quarti dopo 25 anni | Portorico battuta 73-57

(Di domenica 3 settembre 2023) L’Italdi Gianmarco Pozzecco batte73-57 e conquista un quarto di finale che al Mondiale mancava dal 1998. A venticinquedi distanza, gli azzurri staccano il pass per il gruppo ristretto delle otto migliori al mondo e aspettano di conoscere il piazzamento della seconda fase: in caso di vittoria della Serbia sulla Repubblica Dominicana, sarà primo posto; in caso contrario, seconda piazza. Quel che conta è la qualificazione, conquistata grazie alle percentuali a rimbalzo (48-29), ma anche con la scossa lanciata dai leader nel terzo quartocheaveva guadagnato il vantaggio. Quindici punti a testa per uno straordinario Ricci e un grande Tonut, mentre Fontecchio,un inizio difficile, risponde presente nel momento decisivo chiudendo con una doppia ...

