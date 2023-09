“Mon amour” Vittorio Sgarbi innamorato pazzo di lei Lo scatto fa il giro d’Italia in poche ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 settembre 2023), la storia d’amore con Sabrina Colle. Una relazione che sembra procedere per il meglio: ben 25 lunghi anni di vita condivisa tra il noto critico d’arte italiano e l’attrice. Nelle ultime ore lodi coppia ha conquistato la scena e meritato una cascata di cuori da parte dei follower. Ma chi è Sabrina Colle? La relazione, come affermato dallo stesso, si fonda su una profonda stima e reciprocità che però non contempla un’intimità fisica dal lontano 1999: “Non facciamo l’amore dal 1999 – ha raccontatoun’intervista al Corriere della sera -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo”. Chi è la fidanzata di. Classe 1973, Sabrina Colle è legata a ...