Moda e tagli capelli | il blazer rosa corallo di Giulia Salemi e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilè il grande protagonista dell'autunno 2023 e ultimamente è stato scelto anche da. Si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi. Adesso è il momento giusto per scoprire le ultime tendenze dei prossimi frizzanti mesi. Tendenzeautunno 2023 La bellaha sfoggiato un top di colore bianco. Precisamente si tratta di un modello cropped con le spalline larghe. La modella ha indossato un paio di pantaloni di colore. Quest'ultimi sono a vita alta, come vuole la tendenza dei prossimi mesi. Inoltre i pantaloni hanno la larghezza della gamba abbastanza lineare. Inoltre non possono mancare due tasche laterali. Un outfit da sfoggiare nelle occasioni importanti e non solo. ...