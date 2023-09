Missione compiuta | l’Albanova vince e avanza in Coppa Italia

(Di domenica 3 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti. L‘Albanova– non senza brividi – il secondo match ufficiale della stagione e supera il turno di. Allo ‘Scalzone’ succede tutto nel primo tempo: ai gol di Colonna e Falco risponde la rete del Castel Volturno con Percuoco. Nella ripresa il pressing dei domiziani non porta frutti: la squadra dei presidenti Caterino e Del Villano continua a sorridere e si lancia verso il campionato. Domenica prossima (alle 15.30) c’è la super sfida al Nola: primo impegno di campionato.PRIMO TEMPO. Il primo squillo è di Solpietro dopo appena 5 giri di lancette. Il Castel Volturno ci prova invece con Iovinella che colpisce al volo un ‘assist’ da calcio d’angolo di Procida ma senza successo. Sulla ripartenza, è il minuto 10, la gara si sblocca: contropiede ...

Ottimo lavoro! Missione compiuta per lo Stage FIJLKAM Fijlkam

La Nazionale di Pozzecco vince ed accede alla fase finale. Decisivi Ricci e Tonut Dal nostro inviato Davide Romani Dopo 25 anni l'Italia del basket torna nelle magnifiche 8 che si giocheranno le medag ...