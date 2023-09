Milan | Reijnders | ‘A volte credo sia tutto un sogno Voglio il mio primo trofeo qui e quel soprannome buffo…’

Cuckoo clock! Voto: 7+Tijjaniil 25nne centrocampista olandese dalla faccia ...con questo nuovo modulo e la prova del nove è data dalla mezz'ora abbondante giocata dal suo...ROMA " Ilespugna l'Olimpico e batte 2 - 1 la Roma nonostante l'inferiorità numerica dal 61 per il rosso ... i volti nuovi in campo sono cinque (Aouar, Paredes, Loftus - Cheek,, Pulisic),...acquisto del(LaPresse) - Calciomercato.itE' stato il mercato delle squadre arabe, quanto secondo lei è stato un fenomeno del momento e quanto invece diventerà una tendenza anche ...

Milan, Reijnders e Chukwueze i colpi più intriganti. Inter, il rimpianto è Samardzic. Napoli, Osimhen è il vero acquisto ... TUTTO mercato WEB

Tijjani Reijnders, nuovo acquisto del Milan, ha parlato a Nos: "Gioco in uno dei più grandi club al mondo, mi vedo qui ancora per tanti anni.Un mercato rivoluzionario, quello del Milan, una sessione estiva partita tra i mugugni per due addii pesanti (in campo e fuori) e conclusa invece con un ricco novero di novità intriganti e di innesti ...