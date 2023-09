Milan | Pioli è camaleontico | l’ispirazione da Guardiola

Tre è il numero perfetto. Ma alla perfezione delmancano però numerosi dettagli. Tre successi su tre in campionato sono una contabilità ... attribuito quale demerito di, nel sostituire il ...si affida a Chukwueze e Okafor al posto di Pulisic e Leao, mentre Pobega sostituisce Giroud. Ilè compatto e non concede linee di passaggio. Ma nel finale Spinazzola trova il gol con un ...Ilè passato al 4 - 3 - 3 trasformando il vertice alto in un vertice basso e i due mediani in mezzali. Il cambio di sistema apre aun mondo di possibilità tattiche che in un sistema più ...

Roma-Milan, scintille Mourinho-Pioli: i gesti a distanza e il labiale intercettato Radio Rossonera

Il Milan, in attesa della gara di oggi pomeriggio dell’Inter a San Siro contro la Fiorentina, si gode il primato solitario in classifica grazie a tre vittorie consecutive nelle prime tre partite di ca ...Luka Jovic: «Orgoglioso di essere alla Fiorentina» È Luka Jovic l’attaccante scelto dal Milan in un finale di mercato folle. Arriva dalla Fiorentina: è stato un nome valutato a lungo dal club rossoner ...