Milan | la Procura Figc apre inchiesta sui cori anti Juve dei giocatori dopo la vittoria sulla Roma

(Di domenica 3 settembre 2023) Ladellaha aperto un’indagine suiintonati dai calciatori delcontro lamentre si recavano in aeroportola partita vinta con laall’Olimpico.ripresi in video che gli stessihanno poi postato sui social network. Secondo quanto trapela, iltore federale Giuseppe Chiné ha deciso di vederci chiaro e di indagare sull’episodio «per accertare l’eventuale violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ed individuarne i responsabili». L’Ansa scrive: “Ladella Federcalcio ha appena aperto un’indagine suiintonati dai calciatori deldurante il ...

Dopo la vittoria contro la Roma, i giocatori del Milan si sono resi protagonisti nel post partita intonando cori contro la Juventus durante il trasferimento in pullman verso l'aeroporto. La procura ...