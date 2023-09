Milan | indagine sui cori contro la Juventus | ma ci sono problemi più seri…

La notizia dell'apertura di un'da parte della Procura federale per i cori dei milanisti, capeggiati da Leao , che in ...volevano fare un coro per il' C'è chi scrive: 'a prescindere da ...La procura della Figc apre un'sui cori dei giocatori delcontro la Juventus dopo il match con la Roma. Il Procuratore Federale della Federcalcio Giuseppe Chinè ha acquisito i filmati postati sui social da calciatori ...La Procura della Federcalcio ha aperto un'sui cori anti - Juve intonati dai calciatori deldopo la vittoria sulla Roma all'Olimpico. I cori, come si vede in alcuni filmati postati dai giocatori rossoneri, sono stati intonati ...

ANSA - Cori anti-Juventus dei giocatori del Milan: indaga la FIGC Goal Italia

Indagine della FIGC sul coro anti-Juve cantato dai giocatori in pullman dopo Roma-Milan. Una mossa inaspettata e che, per un motivo in particolare, lascia perplessi La Procura Federale ha aperto ...Alcuni giocatori del Milan, in particolare gli stranieri, intonano il coro con parole poco comprensibili. Per la procura della Figc, ce n'è abbastanza per aprire un'indagine.