Milan | guai in vista? Indagine della Procura FIGC prima del Derby ? SM

(Di domenica 3 settembre 2023)inper il comportamento dei propri giocatori? IndelMadonnina partono indagini dalla? Secondo quanto reso noto da SportMediaset, indelMadonnina che ilgiocherà contro l’Inter sabato 16 settembre, non ci sono notizie propriamente buone per il club rossonero. La novità consiste nel fatto che: «Per ilparte un’dallache indaga sui cori contro la Juventus cantati dai giocatori rossoneri sul pullman dopo la terza giornata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vincere significherebbe agganciare ila punteggio pieno con 9 punti. La squadra di Italiano ... Fuori Acerbi e Sensi alle prese conmuscolari. In dubbio Sanchez ancora indietro con la ...Allegri: "a sottovalutare l'Empoli, vogliamo andare in Champions" "A Empoli troveremo una ... Il Napoli e ilsono fra le favorite, e ci sono anche Inter, Atalanta, Roma, Lazio e Fiorentina: ..., salta Taremi. "Cinque nomi per il bomber", Pioli in grossi

Milan, guai per i giocatori: aperta un'indagine per i cori contro la ... Footballnews24.it

Dopo la vittoria contro la Roma, i giocatori del Milan si sono resi protagonisti nel post partita intonando cori contro la Juventus durante il trasferimento in pullman verso l’aeroporto. La procura ...e rinforzi non ancora pronti (Lukaku): ma se poi decidi di aspettare il Milan dentro la tua area ti vai a cercare i guai che oggi la squadra di Pioli ti sa creare. (Il Romanista) ...