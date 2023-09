Migranti | Pientedosi | “Non improvvisiamo | abbiamo retto a 50mila sbarchi”

(Di domenica 3 settembre 2023) (Adnkronos) – "Quest'estate si è ragionato soprattutto su una forte pressione migratoria su Lampedusa, qualcuno ha detto anche che la nota dolente di questo governo è che agiva in maniera improvvisata e invece avevamo previsto tutto". Lo ha detto il ministro degll'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al Forum Ambrosetti. "Avevamo fatto una pianificazione di circaingressi tra luglio e agosto, ci eravamo anche portati avanti e siamo stati sotto i. Al di là di polemiche, delle complessità, delle oggettive difficoltà e delle legittime espressioni dell'opposizione, sfido qualsiasi governo", ha detto Piantedosi, facendo l'esempio di Belgio e New York che hanno saturato i posti di accoglienza. "Da noi ci sono molti problemi, ma noitenuto a un impatto di circapersone che sono arrivate a ...

'Quest'estate si è ragionato soprattutto su una forte pressione migratoria su Lampedusa, qualcuno ha detto anche che la nota dolente di questo governo è che agiva in maniera improvvisata e invece ..."Quest'estate si è ragionato soprattutto su una forte pressione migratoria su Lampedusa, qualcuno ha detto anche che la nota dolente di questo governo è che agiva in maniera improvvisata e invece ...'Quest'estate si è ragionato soprattutto su una forte pressione migratoria su Lampedusa, qualcuno ha detto anche che la nota dolente di questo governo è che agiva in maniera improvvisata e invece ...

Migranti, Pientedosi: "Non improvvisiamo, abbiamo retto a 50mila ... Adnkronos

(Agenzia Vista) Como, 03 settembre 2023 "Noi abbiamo tenuto ad un impatto di circa 50.000 persone che sono arrivate luglio e agosto e di questo andiamo fieri", le parole del ministro Piantedosi al ...(Adnkronos) – “Quest’estate si è ragionato soprattutto su una forte pressione migratoria su Lampedusa, qualcuno ha detto anche che la nota dolente di questo governo è che agiva in maniera improvvisata ...