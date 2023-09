Michelle Hunziker | le figlie Celeste 8 anni e Sole 9 aprono un “negozio” | «In vendita tutte le mie cose»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 3 settembre 2023)ha trascorso le ultime ore in compagnia delle, di 9, e, che invece dine ha appena compiuti 8. Le due bambine, nate dalla storia d’amore con Tomaso Trussardi, si divertono a mettere ingli oggetti della mamma. Il simpatico siparietto creato in casasi scioglie tra risate e, anche, un po’ di “preoccupazione”: «Vendete le miesenza dirmelo?». Scopriamo insieme il dolce momento. Il mercatino in casa La conduttrice ha condiviso il momento nelle proprie Instagram Stories inquadrando il “” allestito in casa. Le bambine, infatti, hanno suddiviso quello che sembra essere il salone, in varie parti. Tra oggetti di uso quotidiano, una ...