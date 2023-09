Mi hanno sputato la granita addosso | non sono una strega | lo sfogo choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Un storia che deve far riflettere. Per forza. "Stavo passeggiando tranquillamente quando misentita sputare sul piede con la cannuccia". A sfogarsi così è Miriam, maestra di 28 anni, che racconta ciò che le è accaduto mentre si trovava a trascorrere le sue vacanze a Porto Cesareo, in Puglia. A metterla nel mirino sarebbero stati alcuni ragazzini del posto per un motivo che lascia senza parole: Miriam è calva a causa dell'alopecia. Sui social la maestra ha deciso di raccontare tutto, unoche in pochi minuti ha fatto il giro del web: "L'estate è senza parrucche, è libertà - scrive la giovane - Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l'inclusività, la normalità dell'essere diversi, l'amore. Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, perché si “cianche le donne pelate” e no ...