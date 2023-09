Mette Marit di Norvegia | piovono critiche per la festa di compleanno

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 settembre 2023) Anche la principessa ereditariadiha festeggiato di recente il suo cinquantesimo. La moglie del futuro re ha scelto dei festeggiamenti privati indirizzati solo ad una cerchia ristretta di amici e conoscenti. A quanto pare, però, tra gli invitati erano presenti dei personaggi che non sono per nulla piaciuti all’opinione pubblica norvegese. Nonostante sia molto amata dai norvegesi, la principessasembra essere incappata in uno scivolone questa volta. La moglie del principe Haakon, erede al trono di, ha creato polemica intorno a sé con una lista di invitati ristretta per il suo cinquantesimo. Come riporta la stampa estera, lo scorso 25 agosto si è svolta una vera e propria ...