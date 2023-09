Meteo | alta pressione al Nord | rischio rovesci al Sud Le previsioni di lunedì 4 settembre

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 3 settembre 2023) In questo inizio disi assiste a un generale rinforzo dell’su parte del Mediterraneo e soprattutto sul settore centrale del continente europeo, dove lambisce le Isole Britanniche, l’area del Mare dele anche del Baltico meridionale, portando le temperature vicine a picchi di 30 gradi. Per il momento l’Italia sembra restare ai margini di questo rinforzo anticiclonico: per questo il tempo sarà stabile nella giornata di domani,, anche se ci sarà un temporaneo calo termico a causa di afflussi di aria più fresca provenienti dai Balcani, che potrebbero portare asoprattutto al Sud (LE).