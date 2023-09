Meloni scende in pista al GP di Monza | «Traiamo ispirazione da qui | dobbiamo correre di più» – Il video

(Di domenica 3 settembre 2023) «di più». L’esortazione – rivolta al governo – arriva direttamente dalla premier Giorgia, oggi in visita in un luogo dove asi è piuttosto abituati: l’Autodromo nazionale di. La presidente del Consiglio è stata ospite del circuito dove oggi – domenica 3 settembre – si è disputata la consueta tappa italiana settembrina del mondiale di Formula Uno. Una gara vinta dalla Red Bull di Max Verstappen e che ha visto le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc tagliare il traguardo finale rispettivamente in terza e quarta posizione. «ha portato fortuna l’anno scorso e ne servirà ancora di più quest’anno di fortuna – ha dettoal suo arrivo -. La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per ...

Cernobbio, sondaggio a porte chiuse: "Voto alla", risultato clamorosoGoverno in pista All'autodromo di Monza, assieme a, c'erano altre figure chiave del governo: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi , quello della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ...Stesso calo per l'esecutivo: la fiduciaal 34,6% registrando analoga perdita. E nemmeno per Fratelli d'Italia la situazione è molto0 più rosea: il partito diperde un punto percentuale ...

Meloni scende in pista al GP di Monza: «Traiamo ispirazione da qui ... Open

Euromedia Research non lascia adito a dubbi. Il governo Meloni deve affrontare due emergenze che stanno costando caro all'esecutivo in termini di ...L’appuntamento è importante, ma in realtà i veri problemi sono altri: l’inflazione scende meno del previsto e l’economia italiana cresce meno di quanto preventivato complicando significativamente ...