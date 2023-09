Meloni al Gp di Monza | Il tempio della velocità diventa fonte di ispirazione | dobbiamo correre

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaal suo arrivo all'autodromo di. "Non ce l'ho fatta a fare tutto, bisogna fare un po' e un po', andrò il prossimo anno" ha poi risposto a ...Grana Superbonus, allarme per i conti pubblici Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, il Superbonus, tra la revisione adottata dal governoe la scoperta di nuove truffe, ...La presidente del Consiglio Giorgianel paddock dell'autodromo di, dove oggi si corre il Gp d'Italia di Formula 1 con la Ferrari di Carlos Sainz in pole position. La premier, come documentano le immagini di Sky Sport, viene ...

Giorgia Meloni a Monza per Gp di Formula 1 Adnkronos

(Agenzia Vista) "Il tempio della velocità diventa fonte di ispirazione, dobbiamo correre per far correre questa nazione", le parole di Giorgia Meloni al Gran Premio di Monza.. Fonte: Agenzia Vista / ...Che Giorgia Meloni non avrebbe partecipato al Forum Ambrosetti di Cernobbio ... è che la premier invece preferisce andare a vedere il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Un momento ludico e di relax, ...