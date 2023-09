Melli | ' ' Quanti pensavano saremmo arrivati ai quarti? Qui per coltivare un sogno' '

Il commento di Nicolòal termine della partita contro il Portorico che regala l'accesso ai quarti all'ItaliaPer Nicolò, fondamentale a rimbalzo, 'è un bel risultato, però adesso vediamo... Nessuno si ... Poi ancora: 'Per noi è una bella cosa, non soci avrebbero scommesso, il merito va allo staff ...... perché devono essere ricontrollati tutti, per cui fino a novembre non se ne parla. Ma che ... I nostri numeri stanno aumentando' e questo, continua, sicuramente è legato anche al passo ...

Basket, Melli si toglie un sassolino: "Non so quanti si sarebbero aspettati di vederci ai quarti" OA Sport

REGGIO EMILIA – C’è una forte impronta reggiana nella vittoria dell’Italbasket contro Portorico per 73-57, che è valsa agli azzurri di coach Pozzecco l’ingresso ai quarti di finale dei Mondiali a 25 a ...Le parole di Nicolò Melli alla Rai dopo la vittoria dell'Italbasket contro Porto Rico. "Una bella cosa. Siamo tra le prime otto al mondo. Non so quanti avrebbero ...