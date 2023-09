Melaverde | puntata oggi 3 settembre 2023 | Castione della Presolana e nella Foresta del Cansiglio | info streaming

... disabilita e diritti fondamentali, in onda su RAI 3, è arrivato alla decimache va in onda ... IL RITORNO IN RAI DI EDOARDO RASPELLI Per Edoardo Raspelli (per 614 puntate asu Canale 5,...raccoglie 1.611.000 con il 18.7%. Su Rai2 Dream Hotel ha convinto 333.000 spettatori ... Le repliche di Beautiful hanno raccolto 1.858.000 spettatori (18.2%), nella prima, e 1.'Report' con la sua ultimadi stagione rieditata che è andata in onda in tv il 10 luglio, ... ma con una quota ridotta di interazioni ci sono poi 'Linea Verde', '' e 'Controcorrente'. ...

Melaverde puntata 3 settembre: servizi della nuova stagione, al via da oggi Blog Tivvù

Per Edoardo Raspelli (per 614 puntate a Melaverde su Canale 5, ed ancora oggi in replica alle 11 della domenica) si tratta di un ritorno in RAI. Vi aveva cominciato nel 1984, a 35 anni, come ...