Doppietta Red Bull nel Gran Premio d'Italia a Monza. Vince il campione del mondo Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. Pit stop per Verstappen e Leclerc al giro 21. Prima Piastri e poi Hamilton passano al comando nel giro dei pit stop. Al giro 25 Verstappen col Drs passa Hamilton e va al comando. In seguito, anche Perez ristabilisce più o meno le 'solite' gerarchie e passa Russell.

Max passa Sainz, il contatto Hamilton-Piastri: gli highlights La Gazzetta dello Sport

Checo passa ma poi deve restituire la posizione. Chi riesce a passare è invece Verstappen al giro numero 15: bloccaggio in curva 1 di Sainz, incrocio di Max che affianca la Ferrari in Curva Grande per ...Roma, 3 set. (askanews) - Max Verstappen entra nella storia. E' il primo pilota a vincere dieci Gran premi consecutivi di Formula1. Teatro del record il Gp di ...