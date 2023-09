Matteo Arnaldi | chi è il 22enne italiano che agli ottavi degli Us Open sfiderà sua maestà Carlos Alcaraz

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 settembre 2023) Un rovescio in diagonale. È quello che Cameron Norrie – uno che oggi è numero 16 del mondo ma che appena un anno fa era in top 10 e in semifinale a Wimbledon – osserva andare a segno. La sua testa si china immediatamente, seguendo il resto del corpo verso il centro del campo. Ha perso. No, di più, è stato letteralmente dominato per tre set, 6-3 6-4 6-3. Dall’altra parte della rete ilazzurrofissa il proprio angolo. Ha le braccia al cielo e uno sguardo in cui traspare tutta la sua soddisfazione e incredulità. Ha appena conquistato il primo ottavo di finale Slam della carriera. Un risultato che solo due settimane fa sembrava inverosimile. Ma non ha fatto solo questo. Per la prima volta entra in top 50 (virtualmente è alla posizione numero 47 del mondo), a inizio anno era al n. 134. Questo exploit insomma non arriva ...