Matri | «La Lazio ha meritato la vittoria con il Napoli»

(Di domenica 3 settembre 2023) Alessandro, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine delladi ieri dellacontro ilAlessandro, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine delladi ieri dellacontro il. PAROLE – «Laha difeso molto bene. È una squadra molto tecnica ed è stato bravissimo Sarri a preparare la gara in questo modo, ha deciso di abbassarsi un po’ sapendo di far male in transizione.compatta fino alla fine, laè meritata».

... non è una responsabilità sua, anche se "Sarri l'ha vinta schierando lapiù bassa e ha fatto male al Napoli in transizione" (Alessandroa Dazn) e sapevamo tutti che questo avrebbe fatto."L'amore per il Sassuolo e per la famiglia Squinzi sono stati un freno per la sua carriera", ha dichiarato l'ex compagno di squadra a margine della Bobo Summer Cup in corso a Lignano ...... Fabio Cannavaro , Luigi Di Biagio e Alessandrosono state svelate le trentotto giornate ... Il cammino del Napoli campione d'Italia in carica, di Milan, Inter, Roma,e di tutte le altre ...

Matri: "Sarri l'ha vinta schierando la Lazio più bassa e ha fatto male ... TUTTO mercato WEB

Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria di ieri della Lazio contro il Napoli Alessandro Matri, ex attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN al term ...Dopo il 3-1 del Maradona, a Napoli, Alessandro Matri a Dazn si esprime così: "La Lazio ha difeso molto bene. È una squadra molto tecnica ed è stato bravissimo Sarri a preparare la gara in questo modo, ...