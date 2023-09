Marchetti per lo scudetto ‘dimentica’ l’Inter | «La squadra da battere…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 settembre 2023)ha parlato dele della corsa alloper questa nuova stagione di Serie A: ecco il suo pensiero. FAVORITA ? Lucaa Sky Sport ha dichiarato: «Il Napoli resta lada battere per lo. Ha cambiato poco ma perché era unagià ben formata. Per me è questa lada battere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati