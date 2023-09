Manuel Marascio replica alle critiche dopo il red carpet a Venezia 80

(Di domenica 3 settembre 2023)le numerosericevute per il red80,rompe per la prima volta il silenzio L'articolo proviene da Novella 2000.

... in ordine sparso, Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e. "Sarò la prima a farlo": Giorgia Soleri si presenta così ...... Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e(si, non è uno scherzo, pure loro due, ex Temptation Island 2023, hanno ...Basti pensare che nelle scorse ore, sul red carpet, hanno persino sfilato Isabella Recalcati e, i due giovani protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island. Nulla contro i ...

Isabella Recalcati e Manuel Marascio, polemiche dopo il loro red carpet Isa e Chia

Dopo le numerose critiche ricevute per il red carpet a Venezia 80, Manuel Marascio rompe per la prima volta il silenzio ...Manuel e Isa, la coppia di Temptation Island 10 ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema, e non sono mancate le critiche sul web ...