(Di domenica 3 settembre 2023) Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Le politiche di sostegno allenon bastano; il Pd si è molto battuto ad esempio sull'familiare, uno strumento universale di sostegno allesu cui dobbiamo continuare a investire. E' bene che idi questa misura siano lasciati su questo questo tipo di misura, che è un forte impegno verso lee l'infanzia". Lo ha detto la segretaria del Pd, Ellyintervenendo in video collegamento al Forum di Cernobbio. "Possiamo fare di più -aggiunge- e fare un grande investimento sulle infrastrutture educative e sociali. Investire nei nidi, ad esempio, sostiene lenella conciliazione dei tempi e rappresenta anche un grande boost per ...

"Le risorse sono poche serve unaseria per supportare la crescita, e aiutare le fasce più ...alla violenza non devono trovare spazio in una democrazia" questa la ferma condanna di Elly. ......presente all'estate militante di, inventando una nuova formula dello sciopero: quello preventivo. Era il 22 luglio scorso quando ha lanciato la mobilitazione generale contro ladel ...Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, alla Festa l'Unita di Carovigno, in provincia di Brindisi. Occorre, ha proseguito, ' fare insieme una grande battaglia perché lametta più ...

Manovra: Schlein, 'residui assegno unico restino, aiutano famiglie e occupazione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – “Le politiche di sostegno alle famiglie non bastano; il Pd si è molto battuto ad esempio sull’assegno unico familiare, uno strumento universale di sostegno alle fa ...Nel sontuoso parco di Villa d’Este i due vicepremier fisicamente non si incontrano, ma politicamente Tajani e Salvini si scontrano una volta ancora. Dopo la privatizzazione dei porti, a dividere il le ...