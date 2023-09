Manodopera | Alain Ughetto | Nel film ho scelto la stop-motion per l' artigianalità dell' animazione

(Di domenica 3 settembre 2023) Il nostro incontro con, regista di, dal 31 agosto al cinema con Lucky Red con cui hadi raccontare la storia'emigrazionea propria famiglia attraverso la. Artigianale fin dal titolo. Questo emerge da(in originale Interdit Aux Chiens Et Aux Italiens), ild'scritto e diretto davincitore di numerosi premi e ora al cinema con Lucky Red. La storiaa famiglia del regista di quando a inizio '900 si trasferì dall'Italia alla Francia, attraversando le Alpi in un lungometraggio animato: un racconto che strizza l'occhio all'attualità e che è anche una sorta di ...

, la recensione: il bel film autobiografico in stop - motion diUghetto Superstizione, religione, condivisione, immigrazione La religione e la superstizione sono due elementi ...... "", diretto dal franceseUghetto. Al centro la storia della famiglia Ughetto che vive ai piedi del Monte Monviso in Piemonte. Siamo a cavallo del Novecento e i protagonisti della ...... anche a livello di sperimentazione, soprattutto se si tratta di co - produzioni e l'ultimo esempio in tal senso è, il film diUghetto , al cinema dal 31 agosto distribuito da Lucky ...

Alain Ughetto racconta una scena di Manodopera Internazionale

Il nostro incontro con Alain Ughetto, regista di Manodopera, dal 31 agosto al cinema con Lucky Red con cui ha scelto di raccontare la storia dell'emigrazione della propria famiglia attraverso la stop- ...Una bellissima sorpresa da non perdere, questo film di animazione racconta in modo malinconico e delicato una famiglia di emigrati italiani del 1920 ...