Madame Du Barry | la vera storia dell’amante del Re Luigi XV

(Di domenica 3 settembre 2023) È il 1715 e la Francia ha un nuovo Re. Si tratta diXV di Borbone, detto il Beneamato, un bambino di appena soli 5 anni che raccoglie un’eredità ingombrante e potente, quella di diventare il sovrano di un intero Paese. Il resto èche tutti conosciamo bene. L’adorazione e il potere, la regina consorte Maria Leszczy?ska e le numerose amanti, le critiche e gli intrecci a Versaille: le vicende di corte, raccontate dai libri di, fanno ora da sfondo a una delle pellicole più attese dell’anno, quella che ha visto il ritorno di Johnny Depp sul grande schermo dopo la guerra in tribunale con Amber Heard. L’attore veste impeccabilmente i panni del Re, ma la pellicola non è incentrata suXV di Borbone bensì su una figura controversa e affascinante, odiata dai sudditi e amata dallo stesso Re. Il suo nome è ...

... il film di Maïwenn con Johnny Depp , Benjamin Lavernhe e Pierre Richard , liberamente ispirato alla vita di Jeanne du, l'ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, dopode ...Jeanne Bécu, contessa du- come racconta il film Jeanne du- La favorita del re (2023) - , fu una delle più famose cortigiane francesi che divenne amante di Luigi XV, e che restò tale fino alla morte del sovrano. Ma quante amanti ebbe il re di Francia, ...Il caso di Maïwenn, notissima in Francia, meno in Italia, è addirittura clamoroso perché la sua identificazione conduè totale, oltre che rivendicata con orgoglio in prima persona. ...

Da Madame de Pompadour a Jeanne du Barry: tutte le amanti di Luigi XV Focus

Pubblicità Dopo la prima clip, ecco una nuova clip del film in questi giorni al cinema Jeanne du Barry – La Favorita del Re, diretto da Maïwenn con un inedito Johnny Depp. Al cinema dal 30 Agosto dist ...Jeanne Bécu, contessa du Barry – come racconta il film Jeanne du Barry - La favorita del re (2023) -, fu una delle più famose cortigiane francesi che divenne amante di Luigi XV, e che restò tale fino ...