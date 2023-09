L’Union Berlin giocava in uno stadio fatto di muffa | oggi affrontano Real e Napoli LaFaz

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 settembre 2023)ha una storia complessa che nasce da una sola città: Köpenick. La Faz riunisce i ricordi e gli intrecci più importanti che hanno portato questo club sotto gli occhi del mondo intero: “Alla fine dell’estate del 2005, un’ombra si abbatteva sul quartiereese di Köpenick: la squadra di calcio locale numero uno, la FC Union, è retrocessa in quarta divisione. Nel mentre, la FC Anker Wismar e la FV Motor Eberswalde stavano aspettando. Lodell’Alte Försterei (dove ora gioca, ndr) era in uno stato simile a quello del club. Laprosperava nelle docce e le terapie per i giocatori malati si svolgevano su una cuccetta in un capannone”. Si tratta di una squadra particolare, che negli anni ha trovato un sistema di gioco e di crescita ...