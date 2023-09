L’umanità rischiò l’estinzione | esistiamo grazie a 1 300 antenati sfuggiti a una catastrofe

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 settembre 2023) Una scoperta scientifica sta facendo parlare di sé in queste ore:ha rischiato di estinguersi per sempre in un’epoca remotissima, fra i 900mila e gli 800mila anni fa. Se alcuni dei nostrinon fossero sopravvissuti quasi per miracolo, noi oggi non ci saremmo. La popolazione umana mondiale avrebbe infatti subìto una drastica riduzione, probabilmente a causa di cambiamenti climatici molto violenti, arrivando a un passo dal. La preservazione della specie umana, per più di 100mila anni, è avvenutaal fatto che poco meno di 1.300 individui in età riproduttiva hanno continuato a vivere e generare figli. Ed è così che il genere umano si è salvato fino ai nostri giorni. Tutto ciò è quanto ha scoperto uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Science, che ha coinvolto anche due ...