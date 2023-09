Luka Jovi? quanto guadagna al Milan | lo stipendio

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di domenica 3 settembre 2023)? al? Stiamo parlando di uno dei colpi di calciomercato del club rossonero nell’estate del 2023. Il calciatore serbo è approdato nella squadra guidata da Stefano Pioli per rendere più forte la zona di attacco, direttamente dalla Fiorentina. Questa per ilè stata definita un’operazione lampo. Infatti, il contratto in pochissimo tempo è stato depositato.? è arrivato nel club rossonero direttamente dalla Fiorentina con la formula del titolo definitivo con un accordo annuale. L’attaccante avrebbe firmato il suo contratto il 1° settembre 2023. Ma vediamo insieme qual è loche è stato a lui garantito.?: ecco...