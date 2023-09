L’ufficiale e la spia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 3 settembre 2023)e la: trama, cast e streaming delStasera, domenica 3 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondae la(J’accuse),del 2019 diretto da Roman Pola?ski, con protagonista Jean Dujardin. Tratto dall’omonimo romanzo del 2013 di Robert Harris, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Pola?ski, ilracconta delle indagini del tenente colonnello Georges Picquart volte a far luce sul cosiddetto affare Dreyfus. Ha vinto il Gran premio della giuria alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama 1894. Alfred Dreyfus, capitano dell’esercito francese, viene dichiarato colpevole di alto tradimento per aver passato segreti militari all’Impero ...