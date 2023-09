Luciano Spalletti elogia l’eredità di Roberto Mancini | ma la sua Italia sarà diversa? Tra nomi nuovi e novità tattiche

(Di domenica 3 settembre 2023) È iniziata ufficialmente con la presentazione a Coverciano il nuovo corso tecnico della Nazionale di calcio che vedecome nuovo commissario tecnico.hato il lavoro del predecessore, che ha portato in bacheca anche la vittoria ad Euro2o20, sottolineando come eredita una buona Nazionale in cui sono stati lanciati molti giovani e scoperti talenti che «possono essere utili». A livello tattico, il nuovo ct ha chiarito che la difesa a 4la base e il 4-3-3il modulo di riferimento, con il 4-2-3-1 con eventuale variazione sul tema qualora si rendesse necessario inserire «un sottopunta». Pressione e costruzione sono invece le parole d’ordine per quello che riguarda l’identità che ...

L'allenatore della nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha ancora una questione aperta col Napoli di De Laurentiis: quella relativa alla penale.