Lucia Annunziata punta alle Europee | così la pasionaria ha fregato la Rai

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 3 settembre 2023) Ecco perchéha lasciato la Rai. Ecco perché qualche tempo fa larossa ha fatto il Gran Gesto di abbandonare la conduzione di Mezz’ora In Più senza che nessuno avesse chiesto la sua crapa. La scaltra giornalista Pdva Bruxelles e si era fatta per tempo un piano ben preciso. Le voci che danno l’candidata per il centro – sudprossimesono sempre più insistenti eè pronto un altro “effetto Santoro” che nel 2004 prese il volo per le nordiche lande sempre in quota sinistra dopo aver preso stipendi pubblici in Rai e da Mediaset. Segui su affaritaliani.it