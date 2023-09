L’orsa Amarena uccisa in Abruzzo La Regione | “Atto gravissimo | punire il colpevole”

(Di domenica 3 settembre 2023) La difficile convivenza fra l’uomo e gli orsi in Italia mostra tutta la sua drammatica realtà nel caso delin. L’esemplare, divenuto esso stesso un simbolo del Parco Nazionale d’, Lazio e Molise è stato ucciso a fucilate la sera del 31 agosto alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. A dare la notizia è stato lo stesso ente parco sulla cui pagina Facebook è apparso l’annuncio della morte del. Sul posto, a San Benedetto dei Marsi, sono intervenute le Guardie del Parco, vista l’area in cuiera scesa coi suoi due cuccioli. È poi intervenuto il veterinario del Parco che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita....

... dove in su muro vicino'abitazione di Andrea Leombruni, il 56enne della cittadina marsicana indagato per aver ucciso a fucilate, è stato realizzato un murale dal chiaro scopo ...... titolare del fascicolom ha nominato'esperto di balistica , Paride Minervini, per tracciare'esatta traiettoria del colpo di fucile che ha uccisorispetto alla posizione dell'indato.San Benedetto dei Marsi. Paride Minervini è stato nominato perito balistico per le indagini sull'uccisione dell'. Si occuperà del compito di studiare e tracciare'esatta traiettoria del colpo di fucile che ha ucciso il plantigrado, rispetto alla posizione dell'indagato. Minervini, esperto di fama ...