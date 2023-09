LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | otto in fuga con Sobrero | ventagli in gruppo!

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) 15.45 Si stanno raggruppando i due plotoncini, pericolo scampato per Lenny Martinez. 15.42 55 chilometri all'arrivo. 15.40 Sta rimontando il plotoncino di Martinez, 40" di ritardo. 15.38 L'Italia ha nel gruppo di testa Matteo, mentre tra gli inseguitori presenti Antonio Tiberi, Lorenzo Germani e Mattia Cattaneo. 15.36 Nel frattempo scende ancora il vantaggio degliattaccanti: 3'30". 15.34 In casa Jumbo-Visma c'è Attila Valter ad aiutare il terzetto di capitani. 15.32 Il gruppetto di Lenny Martinez paga sempre un minuto. Resta stabile il suo distacco. 15.30 Vantaggio dei fuggitivi a 4?. 15.28 65 chilometri al traguardo. 15.26 Davanti sempre in: Amanuel Ghebreigzabhier ...