LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita | possibile fuga da lontano

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIONARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella nonadella! Siamo arrivati all’ultimo giorno della “prima settimana” ed i corridori hanno dunque all’orizzonte il primo giorno di riposo. Dopo i fuochi d’artificio di ieri,una nuovaconin. Partenza da Cartagena per arrivare dopo 184.5 km sull’Alto Caravaca da la Cruz. Un’ascesa finale decisamente meno dura di quella precedente per unche rischia di essere interlocutorio in termini di distacchi. Per natura il percorso ...