LIVE MotoGP | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | bruttissimo incidente per Bagnaia | bandiera rossa

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 C’è stata prima una caduta che ha visto coinvolti 5 corridori, poi un’altra che ha visto finire a terra, travolto da una moto che sopraggiungeva. C’è ansia per le sue condizioni. -24 giri al termine. DOPPIO! E’ successo di tutto! Una moto è passata sulla moto di. SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP didi! 14.02 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. 14.01 27 gradi la temperatura dell’aria. Cielo nuvoloso, c’è tanto vento che potrebbe incidere nelle frenate. 14.00 Giro di ricognizione! 13.57, nella gara vera del GP di, non è mai andato oltre il 6° posto in ...