LIVE Moto3 | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | comincia la gara | Masia si prende il comando

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3 giro/18in staccata vince dall’interno! Holgado gira in 48 e 9! Sta risalendo il leader della classifica! Intanto Alonso ha praticamente terminato la sua rimonta, adesso è terzo mentre Ortolà e quinto 3 giro/18 Oncu segna 1:49.841,è secondo a +0.002, poi Kelso. Occhio perchéè a tu per tu con Oncu 2 giro/18supera Kelso e prima di curva 1 anche Ortolà! Arriva anche Alonso, sesto, Sasaki nono. Holgado quattordicesimo. 1 giro/18 Parte benissimo Oncu che supera subito Ortolà, poi. Bertelle perde due posizioni al via ma le recupera con una staccata. Malissimo Holgado che scivola al quattordicesimo posto. SI SPENGONO I SEMAFORI! PARTE LADIDEL GP DI ...

... con la: prima pole per Ortolà, Bertelle scatterà quinto e Nepa ottavo. Alle 12.15 il via della Moto2 con Dixon davanti a tutti, Acosta 9° e Arbolino 20°. Tuttosu Sky Sport MotoGP e in ...Il programma di oggisu Sky e in streaming su NOW Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: garaOre 12: PaddockOre 12.15: gara Moto2 Ore 13.30: Grid Ore 14: ......00 - Moto - E GP Catalunya (Gara 1) Differita 18:15 - Moto - E GP Catalunya (Gara 2)18:30 - Paddock- GP Catalunya Differita 18:45 -GP Catalunya (Gara) Differita 19:15 - Paddock ...

LIVE Moto3, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale OA Sport

A Barcellona si scende in pista alle 11 per il primo appuntamento di domenica, con la Moto3: prima pole per Ortolà, Bertelle scatterà quinto e Nepa ottavo. Alle 12.15 il via della Moto2 con Dixon ...Ayumu Sasaki (135 pt.) Deniz Oncu (124 pt.) Ivan Ortola (118 pt.) Jaume Masia (109 pt.) La pole position in Moto3 porta la firma di Ivan Ortolà. Lo spagnolo della Ktm del team Angeluss alla prima pole ...