LIVE Moto3 | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | Alonso vince con un’audacia impressionante all’ultima curva

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:40 doppio long lap per Oncu che precipita al dodicesimo posto.quindidavanti a Masia e Rueda! Davidè stato davvero eccezionale, dimostrando una freddezza e una follia fuori dal comune. 11:38 CHE GARA AMICI DI OA SPORT, QUESTA LA CLASSIFICA. Cadono Holgado e Munoz. Possibile penalità per Oncu che ha sbilanciato proprio Munoz 1)2) MASIA 3) ONCU 4) RUEDA 5) SASAKI 6) NEPACON UN SORPASSO FOLLEIL GP DI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CORAGGIO DEI PILOTI CHE ENTRANO IN TRE NELL’ULTIMA. ULTIMO GIRO: ...

LIVE Moto3, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale OA Sport

A Barcellona si scende in pista alle 11 per il primo appuntamento di domenica, con la Moto3: prima pole per Ortolà, Bertelle scatterà quinto e Nepa ottavo. Alle 12.15 il via della Moto2 con Dixon ...Ayumu Sasaki (135 pt.) Deniz Oncu (124 pt.) Ivan Ortola (118 pt.) Jaume Masia (109 pt.) La pole position in Moto3 porta la firma di Ivan Ortolà. Lo spagnolo della Ktm del team Angeluss alla prima pole ...