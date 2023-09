LIVE Moto2 | GP Catalogna 2023 in DIRETTA | vittoria di Dixon | sesto Acosta Arbolino a zero

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:01 GRAZIE PER AVERCI SEGUITO AMICI DI OA SPORT! Rimanete con noi perché, tra meno di un’ora, partirà la gara della classe Regina! Potete seguire la nostraal link presente qui sotto. BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATAMotoGP, GPin: le Aprilia dettano legge nel warm up, sorpresa Yamaha! 13:00adesso è a -22 punti da. Ma occhio anche a, terzo a -44. Amici di OA Sport, il vincitore della gara odierna può iscriversi ampiamente alla lotta per il Mondiale 12:58 Intanto la GASGAS Aspar Team fa 2/2 festeggiandodopo ladi Alonso in moto3 12:57 Jake ...

Dixon vince in, 6° Acosta, 17° Arbolino. Successo del colombiano Alonso in Moto3 davanti a Masia e Rueda. ... Tuttosu Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su ...Il programma di oggisu Sky e in streaming su NOW Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade Ore 10.30: PaddockOre 11: gara Moto3 Ore 12: PaddockOre 12.15: garaOre 13.30: Grid Ore 14: ......15 - Moto - E GP Catalunya (Gara 2)18:30 - Paddock- GP Catalunya Differita 18:45 - Moto3 GP Catalunya (Gara) Differita 19:15 - Paddock- GP Catalunya Differita 20:00 -GP ...

Moto2, la diretta del GP di Barcellona sul circuito di Montmelò. LIVE Virgilio Sport

Il britannico rovina i piani allo spagnolo e vince il secondo GP stagionale, Acosta si deconcentra e chiude sesto ...Alle 12.15 il via della Moto2 con Dixon davanti a tutti, Acosta 9° e Arbolino 20°. Tutto live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Bagnaia perfetto nelle qualifiche del GP Barcellona: ha ...