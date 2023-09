LIVE – Italia-Portorico 65-55 | Mondiali basket 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 3 settembre 2023) Ilindi, sfida valida come seconda giornata del Gruppo I deidi. Ci siamo, gli Azzurri sono giunti alla resa dei conti: con l’incredibile vittoria della Serbia e la contestuale sconfitta della Repubblica Dominicana proprio contro, gli uomini di Pozzecco si sono guadagnati la possibilità di avere il destino nelle proprie mani. Occorre, quindi, la vittoria per accedere ai quarti di finale, altrimenti arriva l’eliminazione. La palla a due è fissata alle ore 10:00 di domenica 3 settembre sul parquet dell’Araneta Coliseum di Manila, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV COMBINAZIONI: AI QUARTI DI ...

MANILA (FILIPPINE) - L'è padrona del proprio destino: a Manila , gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si giocano l'accesso ai quarti di finale del Mondiale contro Porto Rico in una sfida da dentro o fuori. Segui la ...Mondiali Basket 2023, Girone I Manila, Araneta Coliseum Palla a 2 alle ore 10PORTO RICO 51 4Q 47 Clicca qui per abbonarti e vedere l'su DAZN Mondiali basket 2023,- Porto ...La conferenza, organizzata da WGI (Writers Guild), si propone di approfondire, in modo anche ... tra cui Alex Braga, padre della prima intelligenza artificiale in grado di suonarecon ...

LIVE Italia-Portorico 29-20: chi vince stacca il pass per i quarti La Gazzetta dello Sport

Nel Mondiale 1998 l'Italia per andare ai quarti di finale di quel Mondiale chiese e ottenne strada da PortoRico, battuta per 68-62. Oggi 3 settembre alle ore 10:00, dopo venticinque anni, siamo ...(LaPresse) Joe Biden a Live Oak in Florida per visitare le zone colpite dall'uragano Idalia. "Oggi sono qui per trasmettere un messaggio chiaro ...