LIVE Italia-Porto Rico 41-38 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | pochi punti dopo 5? nella ripresa | Tonut ancora sugli scudi

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43-43 Giampaolo Ricci pareggia i conti! Fallo di Conditt ai danni di Simone Fontecchio: il pescarese sta faticando più del dovuto quest’oggi! 41-43 Stephen Thopmpson Jr. mette la freccia con la tripla: time-out immediato del CT Pozzecco! 41-40 Pineiro in allontanamento: -1 dei caraibici, serve una reazione degli Azzurri! 41-38 Risponde Conditt con la stessa moneta:rimane in scia! 41-36 SCHIACCIATA BIMANE DI: 15PER L’EX REYER VENEZIA! Inizia il terzo quarto: si riparte dal 39-36 con cui si sono conclusi i primi 20?. Forza Azzurri! 10:55 Squadre già sul riscaldamento in vista delladelle ostilità. 10:50 Stefanoè il top scorer degli Azzurri con 13, ...