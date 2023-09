LIVE Italia-Porto Rico 25-15 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | Azzurri a +10 alla prima sirena | Tonut già in doppia cifra

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia la seconda frazione: si riparte dal 25-15 in favore dell’! Si chiude il primo quarto: dopo 10? glisi trovano avanti 25-15! 25-15 Dentro il libero aggiuntivo del giocatore dell’Olimpia Milano: +10! 24-15 Canestro col fallo di ‘Pippo’ Ricci: gliaccarezzano ladi vantaggio! 22-15 IL FADEAWAY DI GIGI DATOME! 20-15 Risponde subito Marco Spissu in penetrazione: nuovo +5! 18-15 Appoggio al tabellone di George Conditt: un solo possesso pieno di svantaggio per i caraibici! Ultimi due minuti del primo quarto! 18-13 Canestro di Romero su assist del solito Waters:ricuce lo strappo fino al -3, Gianmarco ...

Mondiali Basket 2023, Girone I Manila, Araneta Coliseum Palla a 2 alle ore 10PORTO RICO 25 1Q 15 Clicca qui per abbonarti e vedere l'su DAZN Mondiali basket 2023,- Porto ...Formula Uno, dove vedere il Gran Premio in diretta tv e streaming Il Gp d', sul circuito di ... grazie all'applicazione Sky Go e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La gara sarà ...MANILA (FILIPPINE) - L'è padrona del proprio destino: a Manila , gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si giocano l'accesso ai quarti di finale del Mondiale contro Porto Rico in una sfida da dentro o fuori. Segui la ...

LIVE Italia-Portorico 25-15: chi vince stacca il pass per i quarti La Gazzetta dello Sport

F1 qualifiche GP Italia Vanzini Sainz - Intervenuto a Paddock Live al termine della sessione di qualifica valida per il Gran Premio d'Italia, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Carlo Van ...“Simone, fammi una cortesia. Tocca a te. Schiantali!”. Fontecchio annuisce. Il Poz gli stringe il polso. L’Italia è sotto di 16 punti, la favorita Serbia ha in mano l’incontro chiave… Leggi ...