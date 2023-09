LIVE Italia-Olanda | Europei volley femminile in DIRETTA | in palio il bronzo per le azzurre

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la finale per ildeglidi2023. A Bruxelles è finalmente giunto il momento di assegnare le medaglie, lepurtroppo non potranno difendere il titolo conquistato due anni fa, ma oggi c’è comunque una medaglia dida vincere! Purtroppo dopo sette 3-0 consecutivi tra girone, ottavi e quarti di finale, due giorni fa, in semifinale, è arrivata la prima sconfitta in questo Europeo per le ragazze di Mazzanti che, dopo essere state avanti 2-1 e 18-14, hanno spento la luce e hanno perso al tie-break contro ...