LIVE Italia-Olanda 23-25 | Europei volley femminile in DIRETTA | le azzurre perdono il primo parziale a suon di errori

Leggi su oasport

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Ilset si chiude con un errore al servizio di Antropova. 23-24 Mani-out di Antropova ad annullare il. 22-24tempo di Baijens, ci sono due set-point per l’. 22-23 Doppio cambio per l’, in campo Dambrink e Daijkema. 22-23 ERRORE IN ATTACCO DI BAIJESN! 21-23 L’chiama time-out. 21-23 Diagonale profonda di Sylla, ottima alzata in bagher di Parrocchiale! 20-23 Finalmente arriva ilpunto della partita di Sylla, ottimo ingresso di Parrocchiale in difesa. 19-23 Lungo il servizio di Pietrini, Elena lascia il campo a Parrocchiale per il giro dietro. 19-22 Non c’è il tocco del muro. 19-22 Scappa il contrattacco di Plak, l’chiama il ...