LIVE Italia-Olanda 0-3 | Europei volley femminile in DIRETTA | azzurre ai piedi del podio | che scelte siano fatte

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:25 Statistiche di questo match: 47 attacchi vincenti per l’, 6 muri, 4 ace e 17 errori diretti, per l’invece 47 attacchi vincenti, 12 muri, 2 ace e 12 errori diretti. 18:23 Finisce qui, onestamente dopo questiuna cosa e certa, la Federazione deve sedersi attorno ad un tavolo e deve prendere delle, perchè stiamo sprecando una generazione di talenti che l’non ha mai avuto. 20-25 Finisce qui, Daalderop regala la medaglia di bronzo all’. 20-24 Mani-out di Plak, ci sono 4 match-point per l’. 20-23 Gran primo tempo di Danesi. 19-23 Daalderop passa in parallela,a due punti dal bronzo. 19-22 Diagonale profonda di ...

La diretta testualedi- Olanda, finale per il bronzo degli Europei femminili 2023 di volley : ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, sconfitte al tie - break in rimonta ...Inaugurato nel 1972, il Centro Tedesco di Studi Veneziani funge da punto di incontro culturale e dialogo accademico trae Germania, promuovendo la ricerca su temi che riguardano Venezia e ...BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l 'campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di volley femminile . Per riuscirci dovrà s configgere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Olanda: in palio c'è la medaglia di bronzo, Azzurre favorite ma attenzione a Plak Eurosport IT

È Novis Games la startup vincitrice dell'edizione 2023 di DigithOn la maratona digitale che si è conclusa oggi a Bisceglie, in Puglia. (ANSA) ...Benvenuti nella webcronaca di Ternana-Bari gara valida per la 4a giornata del campionato di Serie BKT. Si gioca allo stadio "Libero Liberati" di Terni con fischio d'inizio alle ...