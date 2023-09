LIVE Italia-Olanda 0-1 | Europei volley femminile in DIRETTA | continuano le difficoltà anche nel secondo parziale 11-12

(Di domenica 3 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-16 Muro di Plak su Egonu, ci stanno massacrando. 11-15 Onestamente in questa fase bisognerebbe mettere da parte il “gioco creativo” tanto cercato dal nostro coach e iniziare a fare bene le cose semplici, Pietrini riprende il posto di Degradi. 11-15 Muro di Lohuis su Degradi, ancora una volta le scelte di Mazzanti non convincono. 11-14 Muro di Jasper su Degradi. 11-13 In campo Orro ed Egonu, Mazzanti appare onestamente un po’ confuso. 11-13 Mani-out di Jasper,di 5-0 per l’. 11-12 Degradi in campo per Pietrini. 11-12 Errore in attacco di Pietrini, Mazzanti chiama time-out. 11-11 Pipe vincente di Daalderop, incredibile come il nostro cambio palla non stia funzionando. 11-10 Invasione a rete di Pietrini, è già la terza invasione per ...

BRUXELLES (BELGIO) - Costrette ad abdicare dopo la sconfitta contro la Turchia in semifinale, l 'campione in carica vuole però chiudere con una medaglia gli Europei di volley femminile . Per riuscirci dovrà s configgere l'Olanda nella finale per il terzo posto in programma oggi (3 ...... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola ##docentiLa diretta testualedi- Olanda, finale per il bronzo degli Europei femminili 2023 di volley : ecco le informazioni per seguire la partita. Le azzurre di Davide Mazzanti, sconfitte al tie - break in rimonta ...

Finale 3°/4° posto Europei: Italia-Olanda 0-1 LIVE Sky Sport

