LIVE Inter-Fiorentina | cronaca e risultato in diretta della partita

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 18.30) 18.00 Mezz’ora al calcio d’inizio di, l’ultimaprimasosta. La squadra di Simone Inzaghi è l’unica che può ancora agganciare il Milan a punteggio pieno. A seguire le formazioni ufficiali:(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, ...

L'ha vinto senza subire gol le prime due partite di questo campionato: la formazione nerazzurra non inizia un torneo di Serie A con tre vittorie nelle prime tre collezionando tre clean sheets ...Commenta per primo La terza giornata del campionato di Serie A riparte con due sfide alle 18.30: insieme ad- Fiorentina, all'Olimpico Grande Torino' la formazione di Ivan Juric ospita il Genoa in un match che per i padroni di casa ha già una certa valenza , considerando il solo punto conquistato ...- Fiorentina e Torino - Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma domenica 3 settembre alle 18.30,- Fiorentina e Torino - Genoa saranno trasmesse entrambe ...

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Inter-Fiorentina e Torino-Genoa, gare della terza giornata di Serie A ...Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Inter-Fiorentina: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.