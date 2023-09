LIVE Inter-Fiorentina 3-0 | standing ovation per Thuram | 3 cambi

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-0 69? Sostituzioni: escono Dumfries, Dimarco e. Entrano Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautovic 63? BRAVO LO SVIZZERO! Si rifà subito dopo, bloccando un colpo di testa sempre di Sottil 63? BRIVIDO SOMMER! Sottil calcia col sinistro, in qualche modo Sommer col brivido, ma efficace 62? OCCASIONE! ...

INTER-FIORENTINA 3-0 (24' Thuram, 53' Lautaro Martinez, 57' Calhanoglu (R)) LIVE MATCH 68' - Fallo su Bastoni, Sottil redarguito da Marchetti. 64' - Dumfries ...30' - Azione d'attacco della Fiorentina con Nico che però non trova lo spazio, concendendo invece all'Inter la ripartenza. 29' - Ancora un pericolo dalla destra viola dove prima Dimarco poi Bastoni ...