LIVE Inter-Fiorentina 3-0 | siamo bellissimi! Calhanoglu trasforma

(Di domenica 3 settembre 2023)è l’incontro valido per la terza giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Vincenzo Italiano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.30, si gioca a San Siro. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP3-0 60? Ammonito Vincenzo Italiano, tecnico viola, per proteste 59? Sostituzione: fuori Barella acciaccato e ammonito, dentro Frattesi 58? GOLLLLLLLL CALHAAAAAA 3-0. Perfetto dal dischetto il turco 56? RIGORE!!! Fallo su Thuram da Christensen 54? Sostituzioni: fuori Bonaventura e Nico Gonzalez, dentro Infantino e ...

53' - RADDOPPIO DELL'INTER con Lautaro Martinez 52' - PALO DELL'INTER! S'innesca Nico ma poi non riesce l'intesa con Bonaventura e l'Inter riparte e colpisce un ...IL GOL DI LAUTARO: Fase incandescente del match, palla recuperata dall'Inter nella propria area e servita a Thuram bravissimo a lanciare Lautaro che sul filo del fuorigioco parte e brucia Christensen ...