LIVE Inter-Fiorentina 1-0 | Christensen si supera su Calhanoglu | Thuram si divora la doppietta

Allo stadio Giuseppe Mezza, il match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Giuseppe Meazza,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la terza giornata della Serie A 2023/24.- Fiorentina 1 - 0: sintesi e moviola FINE PRIMO TEMPO 45 ...2 Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Fiorentina, terza giornata di Serie A:- Fiorentina h. 18.30 Marchetti Costanzo - Passeri IV: Sacchi VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi 40' - Giallo per Ranieri che fa fallo sulla trequarti. 39' - Gonzalez va giù in area, proteste nei ...- Fiorentina e Torino - Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma domenica 3 settembre alle 18.30,- Fiorentina e Torino - Genoa saranno trasmesse entrambe ...

Serie A 2023/2024, 3a giornata. Le ultime notizie sulla partita Empoli-Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.INTER-FIORENTINA 1-0 (24' Thuram) LIVE MATCH 47' - Thuram aggancia un lancio lungo di Barella, ma poi perde il contatto col pallone. ---- 19.39 - Calcio d'inizio ...